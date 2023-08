Incendio a Gualtieri: trattore divorato dalle fiamme

Vigili del fuoco in azione in forze, nel primo pomeriggio di ieri, in un’azienda agricola di via Fangaglia, alle porte del centro abitato di Santa Vittoria di Gualtieri, lungo la strada che porta a Meletole. Si è trattato dell’incendio di un trattore agricolo, andato distrutto proprio dalle fiamme, con il rogo che ha interessato pure una vasta area circostante di sterpaglie. Il fumo denso, al momento dell’avvio dell’incendio, era visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, oltre ad una autobotte arrivata dal comando provinciale di Reggio. Utilizzato anche un mezzo agricolo dotato di una capiente botte per contribuire a domare in fretta l’incendio che si era creato attorno al trattore, tra le sterpaglie. Non si registrano danni alle persone. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incendi di questo tipo: un mezzo agricolo è stato divorato dal fuoco mentre era un funzione, nelle campagne tra Fabbrico, Reggiolo e Novellara, interessando inevitabilmente pure le stoppie e le sterpaglie che si trovavano attorno.