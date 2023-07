Incendio accidentale a Massenzatico, nessun ferito

Un filotto di veicoli bruciati, fortunatamente senza registrare feriti. Due auto e un mini-van sono andati letteralmente in fiamme nella notte di ieri a Massenzatico, in via Bertocchi, nel parcheggio nei pressi del civico 8. Era circa l’una e mezza quando è stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. I mezzi del comando di via della Canalina sono arrivati immediatamente sul posto per spegnere il rogo. Inizialmente, l’incendio aveva suscitato qualche sospetto sul fatto che potesse essere doloso. Ma dalle ispezioni nella mattinata di ieri, i pompieri hanno accertato la natura accidentale. La scintilla sarebbe partita dal piccolo pullmino in mezzo alle due vetture, probabilmente per cause elettrico-meccaniche.