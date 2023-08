Incendio al letto a Luzzara: scintilla dal ventilatore, materasso a fuoco ma si salva

Un’avaria al ventilatore con ionizzatore d’acqua ha provocato un principio di incendio che ha intaccato il letto su cui un uomo di 36 anni, di origine pakistana, stava riposando, ieri pomeriggio, nella sua abitazione di via Filippini a Luzzara. Quando l’uomo ha sentito calore alla schiena, si è svegliato. E’ riuscito a domare il rogo con secchiate d’acqua, ma non ha evitato di restare intossicato dal fumo, oltre a una lieve ustione alla schiena. Dopo una visita sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso di Guastalla. Non sembra grave. Sul posto i vigili del fuoco di Suzzara e Guastalla hanno messo in sicurezza l’alloggio. Sono rimaste annerite le pareti, con danni ad alcuni arredi. Sul posto, insieme alla polizia locale, è intervenuto pure il sindaco Elisabetta Sottili.