Incendio alla Mondial Sughero. Fiamme domate rapidamente

Un incendio è divampato ieri mattina a Vezzano all’interno dell’azienda ‘Mondial Sughero’ in via al Palazzo. Verso le 11.20 è stata attivata la centrale operativa del 115 che ha coordinato l’emergenza e inviato i mezzi. Alcuni operai sono subito intervenuti per cercare di domare velocemente le fiamme. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco del comando di Reggio. Non sono state segnalate gravi criticità nello stabilimento a causa dell’incendio, domato rapidamente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno riportato sotto controllo la situazione di pericolo, evitando danni importanti e altri problemi. In via al Palazzo, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Sul posto ha operato la polizia stradale che ha gestito temporaneamente la viabilità nella vicina arteria. Molte persone, in transito nell’adiacente strada statale 63, si sono accorte dell’incendio per la presenza, in un primo momento, dell’alta colonna di fumo. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampato da un macchinario dello stabilimento, situato all’ingresso del paese provenendo da Reggio. Alla ‘Mondial Sughero’, oltre ai militari dell’Arma, pompieri e polizia stradale, si è portato pure il vicesindaco di Vezzano sul Crostolo, Mauro Lugarini, che ha compiuto un sopralluogo all’esterno dell’azienda vezzanese. "Al mio arrivo l’incendio era stato domato e non sono emerse gravi problematiche", ha detto il vicesindaco Lugarini con delega anche all’ambiente.

Matteo Barca