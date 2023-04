Incendio alla Padana Tubi in uno spazio interrato

Il suono prolungato della sirena dell’allarme, che echeggia tra i vari reparti con macchinari e grandi rotoli di metallo, accompagna gli operai che escono ordinatamente dallo stabilimento per radunarsi nel punto di ritrovo, all’ingresso dell’area aziendale, all’aperto e al sicuro, in attesa della verifica di tutte le condizioni di sicurezza. L’allarme è scattato verso le 17 di ieri pomeriggio in un’area dello stabilimento della Padana Tubi, in via Portamurata a Pieve di Guastalla.

Come già accaduto un anno fa, si è verificato un incendio che ha interessato una vasca di raccolta di olio per lubrificazione di grossi macchinari utilizzati per la lavorazione dell’acciaio. Un probabile problema a un tubo ha fatto uscire della sostanza che, complice una scintilla o altra fonte di calore, ha poi provocato l’incendio, in uno spazio interrato del capannone. Regolare l’attivazione dell’allarme e la conseguente evacuazione dell’area, che è stata ben presto interessata dal fumo.

Mentre i lavoratori si sono radunati all’esterno, al sicuro, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, con rinforzi pure dal distaccamento di Viadana, oltre a un’autobotte partita dalla caserma di Reggio. La situazione, anche grazie ai sistemi di sicurezza in uso nell’azienda, è stata messa in breve tempo sotto controllo.

I vigili del fuoco hanno poi ripristinato le normali condizioni in quella zona aziendale, riportando le condizioni di sicurezza e consentendo così un rapido rientro nel capannone degli operatori per poter eseguire la sistemazione degli impianti.

Antonio Lecci