Incendio all’azienda 3C. Cortocircuito a un camper. Un meccanico ustionato. Brucia l’officina della ditta

Un operaio ustionato e 400 metri quadri in fumo. Un vasto incendio è scoppiato ieri mattina, poco prima delle 10, nell’azienda 3C, concessionaria di vendita camper in via Giambattista Vico, sulla via Emilia, a Villa Cella. Il rogo sarebbe divampato presumibilmente a causa di un cortocircuito partito dalla batteria di una roulotte all’interno del locale adibito ad officina, andato completamente distrutto e ora non fruibile. Coinvolti anche altri caravan. Altri danni si registrano nei piani alti degli uffici, con lo scoppio dei vetri delle finestre. Subito è scattato l’allarme e l’ordine di evacuazione da parte della ventina di dipendenti tra meccanici. Uno di loro, un 59enne nel fuggire è rimasto ustionato lievemente alle braccia e in parte del viso. È stato immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti. Ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi ed è arrivato al pronto soccorso in codice verde.

"In quel momento era in bagno – racconta il fratello gemello nonché collega di lavoro – Quando è uscito si è trovato davanti il fuoco, è andato a sbattere contro un pensile, è caduto a terra e ha perso tempo nella fuga, bruciandosi. L’ho sentito appena è arrivato in ospedale, ha qualche ustione ma per fortuna nulla di importante. Certo, la paura è stata tanta". Spavento testimoniato anche da un altro giovane dipendente: "Mi trovavo nel camper a fianco a quello che ha preso fuoco. In un attimo si è incendiato tutto, c’erano diversi estintori, ma purtroppo non c’era tempo da perdere e sono scappato fuori".

Fuori dall’edificio, il titolare dell’azienda, Nino Albarelli, cerca di tranquillizzare tutti da padre di famiglia. "Non ero in sede quando è successo, ma sono subito corso qui. I danni ci sono, ma poteva anche andare peggio. L’importante è che nessuno si sia fatto male seriamente, mi spiace per l’operaio ustionato, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo, sono 55 anni che l’azienda va avanti. Siamo assicurati e anche la scorsa settimana abbiamo avuto dei controlli di sicurezza ed era tutto ok. Ora cercheremo di capire le cause, ma probabilmente è scaturito tutto da un cortocircuito di una batteria di un camper. Questi sono mezzi delicati".

Sul luogo, al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco e il personale della squadra mobile della questura che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per regolare il flusso del traffico e consentire le manovre dei mezzi di soccorso è stata chiamata anche una pattuglie della polizia locale.