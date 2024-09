Incendio auto a Scandiano, paura e fiamme sulla provinciale: illeso il conducente

Reggio Emilia, 6 settembre 2024 – Paura per un’auto in fiamme a Scandiano. L’allarme è scattato poco dopo le 19,30 poco prima della rotonda tra la variante della Sp467R, non lontano dalla sede della croce rossa di via Aldo Moro. Il veicolo è andato completamente bruciato probabilmente per un problema accidentale di natura meccanica, con il fuoco e la colonna di fumo che si vedeva anche a lunga distanza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo illeso non appena si è accorto dell’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per regolare il traffico e consentire le manovre di spegnimento in assoluta sicurezza.