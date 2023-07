Reggio Emilia, vasto incendio in un’azienda di paste cartarie a Canossa: danni ingenti

Reggio Emilia, 25 luglio 2023 – Danni ingenti sono stati provocati da un incendio in un’azienda che produce paste cartarie a Canossa. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 20,30, presumibilmente per il malfunzionamento di una macchina trinciatrice posta nell’area esterna della ditta che è stata completamente distrutta dal rogo.

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco che hanno impiegato qualche ora per spegnere tutto e mettere in sicurezza la zona assieme ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza. Non si sono registrati fortunatamente feriti.