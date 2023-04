Reggio Emilia, incendio sul balcone di casa: i vicini salvano giovane che stava dormendo

Guastalla (Reggio Emilia), 9 aprile 2023 – Le fiamme sul balcone di una palazzina, in centro a San Giacomo di Guastalla, hanno provocato parecchia tensione, nel primo pomeriggio di ieri. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone, grazie anche ai vicini di casa che hanno avvisato subito il giovane che era in casa e che stava dormendo nella sua camera. Mentre la madre, che vive con lui, era uscita poco prima.

Le fiamme si sarebbero sprigionate per un probabile problema elettrico o un surriscaldamento del condizionatore, sul balcone. Al cedimento della bombola interna di gas si è vista una fiammata, che ha intaccato la tenda esterna e le tapparelle della porta del balcone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

L’interno dell’appartamento non sembra aver avuto particolari conseguenze, restando agibile. L’intervento della squadra del 115 ha pure evitato che le fiamme potessero diffondersi al balcone del piano sottostante, dove erano arrivate alcune fiammelle. Restano comunque danni al condizionatore, al balcone e una buona dose di paura.