Incendio in carcere a Reggio Emilia, detenuto in Rianimazione. Feriti anche 5 agenti della penitenziaria

Reggio Emilia, 5 luglio 2023 – Mattinata di paura, caos e tensione alla ‘Pulce’. Un detenuto psichiatrico ha incendiato la sua cella nel carcere di Reggio ed è finito all'ospedale a cause delle ustioni causate dalle fiamme: si trova in rianimazione, in coma farmacologico. Feriti anche cinque agenti. A darne notizia è Domenico Maldarizzi, segretario della Uil-Pa Polizia Penitenziaria. L'episodio è avvenuto in mattinata nella sezione 'Atsm' della casa circondariale di via Settembrini, dove il rogo ha messo a rischio intossicazione l'intero compartimento.

"Pare che il tutto sia scaturito per futili motivi – racconta il sindacato – e solo l'intervento dei pochi agenti presenti ha evitato il peggio, ma alcuni sono finiti al pronto soccorso per inalazione dei fumi e lo stesso detenuto autore del gesto, è stato letteralmente estratto dalla cella in fiamme dai poliziotti e portato all'ospedale”.

Un episodio che secondo Maldarizzi riporta alla luce le problematiche relative ai detenuti psichiatrici. «Si è sfiorata la tragedia, è evidente – dice il sindacalista – che siamo di fronte ad una delle principali emergenze degli istituti di pena riversata sul corpo di polizia penitenziaria oltre che sui reclusi, a causa dell'inefficienza del sistema. Dopo la chiusura sacrosanta degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma è rimasta monca e consegni i malati di mente a gironi infernali ancora peggiori. Negli stessi gironi danteschi finiscono donne e uomini della Polizia penitenziaria che non sono formati né giuridicamente deputati per la loro gestione sanitaria. Agli agenti finiti al pronto soccorso, di cui non si conosce ancora la prognosi, va il plauso della Uil e l'augurio di pronta guarigione”.

Le carenze di organico per la penitenziaria sono sottolineate dal sindacato Sappe, con il segretario aggiunto reggiano Michele Malorni: “In Emilia-Romagna ci vorrebbero 500 uomini per essere a regime. Il Governo che ha sempre puntato sulla sicurezza, rispetti le promesse e ci mandi rinforzi".