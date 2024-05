Incendio in casa, paura per tre bambini: portati al pronto soccorso

Guastalla (Reggio Emilia), 20 maggio 2024 – Tanta paura, nella tarda mattinata di ieri, in via Solarolo a Guastalla, dove si è verificato un incendio partito dalla camera da letto, al primo piano di una abitazione.

È accaduto verso le 10.30. Sono stati gli occupanti dell’immobile, una famiglia di origine pakistana, ad accorgersi del fumo, uscendo in fretta dalle stanze per rifugiarsi all’aperto, nel cortile della casa.

Alcuni vicini, sentendo le urla e poi notando il denso fumo, hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha mobilitato i vigili del fuoco del vicino distaccamento, raggiunti anche dalla squadra della sede volontari di Luzzara.

Nel giro di tre ore circa, il rogo è stato domato, ma i danni risultano essere ingenti, in particolare nella camera in cui il fuoco è divampato, probabilmente per un cortocircuito elettrico, anche se sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile guastallese.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari con le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Reggiolo, oltre al personale dell’autoinfermieristica, in quanto due donne e tre bambini manifestavano sintomi di intossicazione da fumo. Sono stati trattati con ossigeno e poi trasportati al vicino pronto soccorso. Le loro condizioni risultano rassicuranti. Sono stati avviati accertamenti sulla causa esatta del rogo, mentre la famiglia residente nell’abitazione interessata dall’incendio dovrà cercare una collocazione temporanea, probabilmente da parenti, in attesa del ripristino dell’alloggio di via Solarolo.

La stessa famiglia si era appena trasferita in quella casa, acquistata di recente. Tra i vicini di casa è subito partita una gara di solidarietà, con la volontà di aiutare questa famiglia a ripristinare i danni causato dal fuoco.