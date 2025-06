Incendio in casa nel Reggiano: due donne intossicate, morto il gatto

Viano (Reggo Emilia), 16 giugno 2025 – Due persone intossicate, un gatto è deceduto e danni in una casa. E’ il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina,intorno alle 9, in un’abitazione in via Provinciale a Viano, nel Reggiano.

All’interno dell’appartamento sono intervenute due donne, una vicina di casa e un’amica dei proprietari, assenti perché in vacanza. Le due donne hanno inalato del fumo nel tentativo di liberare dei gatti. Un gatto è stato trovato morto, mentre l’altro è probabilmente riuscito a scappare a seguito dell’apertura delle porte e finestre.

Le due donne sono state poi soccorse e trasferite in ospedale per le cure e i controlli del caso dei sanitari. Sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco giunte da Reggio, Sassuolo e Castelnovo Monti. I pompieri hanno spento le fiamme e riportato rapidamente la situazione di pericolo sotto controllo per evitare altri danneggiamenti nell’edificio in cui è divampato il rogo.

Sul luogo sono giunti pure i carabinieri di Scandiano e la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Sono da accertare con esattezza i danni. Sul posto si è portato il sindaco di Viano Fabrizio Corti per un sopralluogo: "Ringrazio – dice Corti – vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e il personale dell’ambulanza che hanno subito raggiunto l’abitazione in via Provinciale dopo l’incendio, pare causato da un cortocircuito. Le condizioni di salute delle due donne coinvolte non sono gravi. Purtroppo un gatto è stato trovato morto”.