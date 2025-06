Maxi incendio alla ceramica Novabel: esplosi alcuni macchinari, crolla parte del tetto

Reggio Emilia, 23/06/2025 – Vigili del fuoco operativi a Roteglia (comune di Castellarano in provincia di Reggio) per un grosso incendio dentro lo stabilimento della ceramica Novabel.

Maxi incendio alla ceramica Novabel a Roteglia di Castellarano

Secondo i primi aggiornamenti, pare che all’origine del rogo ci sia l’esplosione di alcuni macchinari, probabilmente delle presse. I vigli del fuoco sono intervenuti con sei mezzi di cui tre autobotti da Reggio, Modena e Sassuolo.

L’allerta è stata lanciata attorno alle 12.30 di oggi. Le fiamme hanno in breve tempo raggiunto il tetto, che è in parte crollato, circa 100 metri quadri della parte alta dello stabilimento risultano al momento inagibili.

Come da protocollo, è partita anche la chiamata al 118 ma per fortuna i soccorsi sanitari non si sono rivelati necessari. Non risulta infatti nessuna persona ferita o intossicata.