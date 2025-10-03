Incendio a Reggio Emilia, fiamme nella concessionaria dei camper 3C: operaio ustionato

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – Un operaio ustionato e 400 metri quadri in fumo. Un vasto incendio è scoppiato stamattina, poco prima delle 10, nell’azienda 3C, concessionaria di vendita camper in via Giambattista Vico, sulla via Emilia, a Villa Cella. Il rogo sarebbe divampato presumibilmente a causa di un corto circuito partito dalla batteria di una roulotte all’interno del locale adibito ad officina, andato completamente distrutto e che risulta ora completamente inagibile, coinvolgendo anche altri mezzi viaggianti. Altri danni si registrano nei piani alti degli uffici, con lo scoppio dei vetri delle finestre.

Subito è scattato l’allarme e l’ordine di evacuazione da parte della ventina di dipendenti tra meccanici e personale amministrativo. Uno di loro, un 59enne, che in quel momento si trovava in bagno, nel fuggire è rimasto ustionato lievemente alle braccia e in parte del viso. È stato immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti. Ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi ed è arrivato al pronto soccorso in codice verde.

Sul luogo al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco e il personale della squadra mobile della questura, unitamente alla medicina del lavoro dell’Ausl che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La colonna di fumo, visibile lungo la via Emilia, ha generato anche una folla di curiosi col traffico andato in tilt su un’arteria stradale già affollata di suo. Per regolare il flusso sono state chiamate anche due pattuglie della polizia locale.