Incendio dalle braci della grigliata Rogo nella casetta in legno

Sarebbero state braci non totalmente spente, rimaste alcune ore prima da una grigliata, a provocare l’incendio di una casetta in legno, che era in un cortile privato, accanto alle abitazioni in via Borciani 16 a Correggio domenica mattina.

Immediato l’allarme dei residenti alla vista del fumo che si levava da quella zona. La squadra del 115 è intervenuta sul posto, ma non è riuscita ad accedere al cortile dalla strada di riferimento. È stato necessario recarsi sulla circonvallazione interna per arrivare alla casetta in fiamme, andata completamente distrutta. Sul posto anche i soccorsi sanitari, ma non risultano conseguenze alle persone.