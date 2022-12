Incendio devasta gli uffici dell’area di servizio Cause elettriche all’origine del rogo, ingenti i danni

Momenti di paura e apprensione per un incendio divampato nell’area di servizio Eni in via Turati a Veggia. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale dopo un rogo scoppiato, verso le 18.45, negli uffici del distributore probabilmente per cause elettriche. E’ stata dunque prontamente allertata la centrale operativa del 115 che ha subito coordinato l’emergenza ed inviato sul posto i vigili del fuoco per compiere le operazioni di spegnimento.

I pompieri sono arrivati nella frazione di Casalgrande dal comando di Reggio e anche dal distaccamento di Sassuolo. I vigili del fuoco hanno quindi poi riportato rapidamente la situazione di pericolo sotto controllo ed evitato così ulteriori problemi nell’area di servizio del comprensorio ceramico reggiano. Le fiamme si sono purtroppo velocemente propagate nella struttura e hanno distrutto tutti gli arredi situati all’interno degli uffici. I danni dell’incendio sono in corso di quantificazione.

L’intervento dei pompieri è terminato nella serata di sabato. E’ stato pure eseguito un sopralluogo. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita o intossicata dal fumo. Molti automobilisti, transitando dalla zona di via Turati, si sono accorti dei mezzi del 115 giunti nell’area di servizio Eni.

mat.b.