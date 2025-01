Incendio devasta un’abitazione. Anziano muore bruciato vivo . La moglie fugge e si salva

L’incendio è divampato in casa, forse dalla stufa al piano terra, verso l’ora di pranzo della domenica. Fiamme che in breve tempo hanno iniziato a diffondere fumo e calore nell’edificio. All’interno si trovava una coppia di pensionati. Forse alla vista delle fiamme entrambi hanno cercato di domare il rogo, forse hanno tentato di uscire quando si sono accorti che le fiamme erano sempre più alte. Di certo è che Domenico Giuseppe Parisi, 89 anni, pensionato originario della Sicilia e abitante a Poviglio, non è riuscito a raggiungere la porta di casa, bloccato da fumo e calore. Avendo inoltre problemi nella deambulazione, spostandosi con l’ausilio di un bastone, non è stato in grado di arrivare velocemente alla porta.

La moglie, Mariantonia Cumbo, 83 anni, ha prima cercato di aiutare il marito. Poi, di fronte alle fiamme che avanzavano, è stata costretta a raggiungere in fretta il cortile esterno. Erano passate da poco le 14. Sono intervenuti anche i vicini di casa, attirati dal fumo e dalle urla della donna. Qualcuno ha cercato di entrare per salvare il pensionato. Ma le fiamme avevano già formato una barriera insormontabile. Sono arrivate le ambulanze di Pubblica assistenza e Croce azzurra, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato accanto alla casa in fiamme. La donna, sotto choc e con ustioni a mano e volto, è stata caricata in ambulanza e portata al Centro ustioni del Maggiore di Parma. È stata ricoverata, ma non risulta essere in pericolo di vita. Davanti all’abitazione, al civico 34/2 di via Romana, a Poviglio, poco dopo sono arrivati anche alcuni parenti della coppia. Fra loro il figlio Filippo Parisi, che abita nello stesso edificio occupato dai genitori. Lui stesso ha poi informato via telefono la sorella di quanto era accaduto.

Per domare le fiamme sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, con squadre dalle caserme di Guastalla, Sant’Ilario, con autobotte e autoscala da Reggio. A lungo le fiamme hanno continuato a divampare anche sul tetto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, svolti coi carabinieri di Poviglio e del Radiomobile di Guastalla, la causa dell’incendio sarebbe da ricondurre a un possibile malfunzionamento di una stufa a pellet, accesa al piano terra. Fuoco e calore si sono velocemente propagati verso i piani superiori. Solo in serata l’incendio è stato completamente domato. L’abitazione è stata dichiarata inagibile, oltre che posta sotto sequestro in attesa della conclusione degli accertamenti. Mentre si stavano completando le operazioni dei vigili del fuoco, è arrivato anche il sindaco Filippo Ferrari, che ha manifestato cordoglio ai familiari di Parisi.