Incendio di auto a Poviglio: Vigili del Fuoco e Carabinieri all'opera

Vigili del fuoco e carabinieri all’opera, ieri notte poco dopo le 24, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta (foto). È accaduto a Poviglio, in via Partigiani d’Italia. È stato un carabiniere fuori servizio, in transito in zona, a notare fumo e fiamme. Immediato l’allarme al 115. Sono arrivati i vigili del fuoco di Sant’Ilario per domare le fiamme e riportare la situazione in sicurezza.

Insieme ai carabinieri del Radiomobile di Guastalla, poi, sono stati avviati accertamenti, evidenziando una possibile causa accidentale alla base dell’incendio. L’auto è andata totalmente distrutta dal rogo. La vettura, una Fiat Punto, è di proprietà di una donna di origine indiana, di 29 anni, abitante a Poviglio, che era regolarmente in sosta. L’incendio non risulta aver interessato altri veicoli o strutture circostanti.