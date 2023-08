Incendio di sterpaglie a Brescello: Bruciano piante e baracche nella golena del Po

I vigili del fuoco sono stati impegnati in forze, nel primo pomeriggio di ieri, per un incendio di sterpaglie avvenuto nella golena del Po, in località Ghiarole di Brescello. Per evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente, anche verso abitazioni o altre strutture agricole, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, raggiunti come rinforzo da squadre da Viadana di Mantova e con un’autobotte di Sant’Ilario.

In alcune decine di minuti è stato circoscritto l’incendio, che però aveva raggiunto anche alcune grosse piante, oltre a baracche in legno, utilizzate solitamente come deposito di attrezzature agricole per i lavori nei campi della zona. L’intervento in forze del 115 ha evitato che l’incendio potesse svilupparsi ulteriormente, favorito dal caldo e da sterpaglie e terreno resi ormai secchi da diversi giorni di assenza totale di precipitazioni. Purtroppo questi episodi non sono rari: ogni giorno, in estate, vengono segnalati e affrontati incendi di sterpaglie, anche di grosse dimensioni, spesso frutto di disattenzione o inciviltà delle persone. Può bastare pure un mozzicone di sigaretta ancora acceso a scatenare un grosso incendio.