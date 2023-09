Incendio di un camion a Brescello: disagi al treno e al traffico stradale

L’incendio di un camion, in sosta su una strada privata nei pressi di una ditta, in via Enzano a Lentigione di Brescello, ha provato disagi anche al traffico ferroviario e, di conseguenza, a quello stradale. E’ accaduto ieri pomeriggio. L’incendio del mezzo pesante ha infatti provocato pure il rogo delle sterpaglie della massicciata ferroviaria, costringendo il treno della linea Parma-Suzzara a una sosta forzata di quasi mezz’ora, in attesa del diradamento del fumo. Inevitabilmente è rimasto bloccato anche il traffico stradale sull’ex Statale 62 a causa della chiusura dei passaggi a livello per il treno fermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario e di Reggio per domare le fiamme. Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico e per gli accertamenti. Non si registrano conseguenze alle persone.