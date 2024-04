Incendio distrugge un fienile. A fuoco 100 rotoballe e due trattori

Un devastante incendio ha aggredito e distrutto un fienile appena sotto la Torre di Rossenella, provocando ingenti danni anche ai macchinari agricoli. Sono andate a fuoco non meno di cento rotoballe. Fortunatamente nessuna persona o animale è rimasto ferito. È avvenuto la scorsa notte, nell’azienda agricola specializzata in foraggi della famiglia di Luciano Chiapponi, tra la Provinciale 54 e via Braglie, alle spalle del castello di Rossena. L’allarme è scattato attorno all’una, con la centrale operativa dei vigili del fuoco che ha subito organizzato un massiccio intervento di uomini e mezzi, mobilitando squadre dai comandi di Reggio, Castelnovo Monti e Sant’Ilario. Sono accorsi anche i carabinieri della stazione di San Polo. Proprio in relazione all’importanza dei danni subiti dall’edificio, le cause che hanno fatto scoppiare il rogo sono ancora in corso di esatta determinazione. La struttura, di proprietà del 67enne responsabile dell’azienda, è stata danneggiata e rotoballe di fieno che vi erano immagazzinate sono andate distrutte. Bruciati anche due trattori. I danni sono nell’ordine di varie decine di migliaia di euro, in corso di quantificazione. Una volta spento ogni focolaio, toccherà ai tecnici del vigili del fuoco e ai carabinieri svolgere gli opportuni accertamenti.