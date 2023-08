Incendio ed evacuazione alla Ginestra Paziente dà fuoco ai materassi

L’allarme incendio è scattato ieri mattina alle 10.30 alla struttura per pazienti psichiatrici La Ginestra di via Campioli. Un ricoverato, secondo una prima ricostruzione, aveva dato fuoco a due materassi, in una stanza al primo piano dell’edificio, creando così una situazione di grande pericolo.

I dipendenti della struttura sono rapidamente intervenuti. Una dipendente ha visto il fumo e ha chiamato i Vigili del fuoco di Reggio. Subito si è cercato di bloccare la diffusione delle fiamme, poi i pompieri hanno rapidamente portato la situazione sotto controllo.

Intanto però il fumo aveva invaso, tramite il corridoio, il primo piano della struttura. E’ stato necessario riunire I pazienti nell’area di raccolta, secondo i piani di emergenza predisposti, e quindi condorli all’esterno della struttura, in condizioni di sicurezza.

Il risultato del rogo non vede alcun danno strutturale per l’edificio, ma la stanza dove sono stati incendiati i materassi è danneggiata e annerita, mentre il fumo scaturito dall’incendio ha impregnato i locali del primo piano. Nonostante la situazione di pericolo, non risultano - tra dipendenti e ospiti della struttura - degli intossicati che abbiano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’intervento dei Vigili del fuoco è durato circa 90 minuti. Dopo aver circoscritto e spento le fiamme, l’edificio è risultato parzialmente inagibile, con la necessità di una bonifica al primo piano. Oltre a dover purificare l’aria dal fumo, sarà anche necessario verificare se gli impianti della zona interessata dall’incendio abbiano subito dei danni. Già oggi dovrebbe essere realizzata una bonifica-sanificazione, oltre ad avviare i necessari controlli per accertare che non sia stato compromesso il corretto funzionamento degli impianti elettrici.

Sono stati venti gli ospiti della struttura che hanno dovuto lasciare l’edificio. Dopo essersi preoccupati di metterli in sicurezza, l’impossibilità di riportarle, in queste ore, al primo piano della Ginestra ha spinto i responsabili della cooperativa La Pineta, che gestisca la struttura, a organizzare la loro sistemazione per i prossimi giorni.

Gran parte dei venti ospiti sono stati ricollocati in altri locali della stessa Ginestra, altri sono invece stati trasferiti provvisoriamente in altre strutture gestite a Reggio dalla stessa cooperativa.

"C’è stato un un po’ di disagio - spiegano da La Ginestra -, ma siamo riusciti a gestire la situazione con le nostre strutture, spostando soltanto alcuni degli ospiti coinvolti in un’altra sede. L’incendio possiamo dire di essere riusciti ad affrontarlo subito, purtroppo ora la stanza è tutta annerita e bruciacchiata. Si tratterà di effettuare una bonifica, che non è stato possibile fare subito di domenica. Domani (oggi, lunedì ndr) verificheremo la situazione per esaminare il da farsi. Possiamo confermare che non c’è nessun danno strutturale, solo la stanza è stata annerita dall’incendio. Ma dovremo ricontrollare il corretto funzionamento di tutti gli impianti. Il problema è limitato al primo piano, il resto della stuttrura è perfettamente a posto. Possiamo dire che, di fronte all’incendio, tutto ha funzionato, dall’intervento per spegnere le fiamme alla raccolta dei pazienti e al loro spostamento all’esterno dell’edificio per metterli in condizioni di assoluta sicurezza".