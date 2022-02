Bibbiano (Reggio Emilia), 9 febbraio 2022 – Ben sei squadre dei vigili del fuoco impegnate nel pomeriggio per domare l’incendio divampato in una abitazione di via Vergalli a Bibbiano. Interessato in particolare il tetto in legno del fabbricato, in cui si trovano quattro appartamenti. Inizialmente non sembravano esserci conseguenze alle persone, ma durante l’intervento di spegnimento del rogo è stato chiesto l’intervento dei soccorsi sanitari per una persona rimasta intossicata, pare in modo lieve, da inalazione da fumo prodotto proprio dall’incendio.

Ingenti i danni alla copertura dell’edificio, tali da rendere l’edificio strutturalmente inagibile, almeno per ora. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia locale e il sindaco, per verificare la situazione e cercare eventuali soluzioni abitative alternative ai residenti nella casa ora inagibile.