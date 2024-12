Incendio in casa, anziana muore intossicata

Incendio in un’abitazione a Scandiano: l’82enne Paola Notari è morta asfissiata nella sua casa in via Torricelli 27. La donna è purtroppo deceduta a causa dei fumi che si sono sprigionati nell’edificio in cui viveva.

L’allarme è scattato ieri mattina verso le sei. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato in un appartamento al piano terra con ingresso indipendente, parte di un plesso residenziale. Le fiamme si sono propagate per cause in corso di accertamento e hanno coinvolto il garage e parte dell’appartamento.

È stata dunque attivata la centrale del 115 che ha inviato prontamente sul posto i vigili del fuoco arrivati urgentemente dal comando di Reggio. I pompieri hanno rapidamente domato l’incendio e riportato la situazione di pericolo sotto controllo per evitare altri problemi nella zona. In via Torricelli sono intervenuti anche gli operatori del 118.

Per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Paola Notari è stata purtroppo trovata priva di vita dai soccorritori. Ieri mattina si sono portati sul luogo pure i carabinieri della tenenza di Scandiano, coadiuvati dal personale della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile di Reggio. E’ stato quindi eseguito un sopralluogo nella casa in cui è scoppiato il tragico incendio in cui ha perso la vita l’anziana. Sono ora in corso le verifiche da parte dei militari dell’Arma per cercare ovviamente di chiarire le cause del rogo. L’abitazione è stata intanto sottoposta a sequestro e la salma dell’82enne è a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio. Ieri la salma è stata successivamente trasferita alla medicina legale di Modena.

Ex maestra in pensione e laureata alla Bocconi, Notari viveva da sola in quell’appartamento. La notizia della sua morte ieri si è rapidamente diffusa nella zona di via Torricelli, nelle vicinanze dell’istituto superiore Gobetti. Molti i cittadini scandianesi che nella prima mattinata di ieri hanno notato la presenza dei mezzi di soccorso. Fortunatamente non sono stati coinvolti e danneggiati gli altri appartamenti situati nelle adiacenze della casa in cui abitava la vittima.

Matteo Barca

Gianni Fiaccadori