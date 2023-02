Incendio in casa, intossicati padre e figlio

Padre e figlio intossicati dal fumo inalato durante le prime fasi dello spegnimento di un incendio divampato in una stanza dell’abitazione, un casolare alla prima periferia di Brescello. E’ accaduto poco dopo le quattro di ieri notte in via Mulino Caselle, a ridosso delle golena del Po.

L’allarme è stato lanciato dalla famiglia – cinque persone originarie dell’Est Europa con genitori e tre figli – quando ci si è accorti dell’odore di fumo che arrivava da una stanza adibita a ripostiglio, in cui c’era anche un computer collegato alla presa elettrica. Proprio il surriscaldamento della presa avrebbe fatto divampare le fiamme, alimentate dal rogo di un divano, poi gettato in cortile, quando sono arrivati i vigili del fuoco.

Immediato è stato l’allarme al 115, con la mobilitazione dei vigili del fuoco di Guastalla, oltre che delle caserme di Reggio e Sant’Ilario. Per fortuna, la dotazione di estintori ha permesso ai residenti di avviare subito le operazioni di spegnimento del rogo. I vigili del fuoco del distaccamento della Bassa hanno poi completato l’opera.

I danni sembrano essere limitati alla stanza interessata dalle fiamme, mentre il resto dell’edificio è rimasto completamente agibile. Sul posto sono state inviate anche l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio e l’automedica di Guastalla per soccorrere il capofamiglia, di 51 anni, e uno dei figli, di 24 anni, rimasti intossicati, per fortuna in modo non grave. Sono stati sottoposti a visita medica al pronto soccorso guastallese.

Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri, con due pattuglie, per gli accertamenti e per coadiuvare i soccorsi.

Antonio Lecci