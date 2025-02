Incendio in casa, paura per fratello e sorella

Sarebbe stato l’effetto della fiammella di una candela, forse sfuggita al controllo dei padroni di casa, a provocare le fiamme in un’abitazione, nella tarda mattinata di ieri, in via Dante Alighieri a Correggio. Inizialmente si era temuto il peggio, quando è stato notato del fumo uscire dalle finestre al piano superiore dell’edificio, circondato da un ampio cortile. Proprio alla vista del fumo alcuni passanti hanno dato l’allarme al 115, facendo intervenire tre squadre dei vigili del fuoco arrivate da Reggio e da Carpi. Temendo che nell’edificio ci fossero delle persone, sul posto sono accorsi anche i carabinieri della locale caserma insieme ai colleghi di Bagnolo, oltre ai soccorsi sanitari con ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica dell’ospedale di zona.

Un uomo di 63 anni e la sorella 54enne sono usciti da soli, evitando possibili gravi conseguenze. Ma dopo un primo accertamento sul posto, entrambi sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per una visita di controllo, per verificare eventuali effetti da intossicazione da fumo. Le loro condizioni sono rassicuranti. Meno positiva invece la situazione all’interno dell’edificio a causa degli effetti di fuoco e fumo. In attesa di una valutazione tecnica completa, al momento i vigili del fuoco hanno dichiarato l’abitazione inagibile. Della questione sono stati informati anche gli uffici comunali per una eventuale ricerca di collocazione temporanea per le due persone residenti in quella casa.

Antonio Lecci