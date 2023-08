Incendio in cucina a Reggiolo: salva una pensionata 73enne

Un corto circuito elettrico ha rischiato di provocare conseguenze piuttosto gravi, ieri notte, in una abitazione privata di via De Nicola, un quartiere residenziale molto popolato, alle porte del centro storico di Reggiolo. Poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115, facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco di Guastalla.

In casa c’era una pensionata di 73 anni, in questi giorni da sola in quanto i parenti sono fuori zona per le ferie estive. E’ stato il corto circuito di un frigorifero a provocare il rogo, che ha lasciato danni alla tapparella della finestra, al lampadario e ad altri arredi della stanza.

La donna, insieme a un vicino di casa subito accorso in suo aiuto, ha domato l’incendio con secchiate d’acqua. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco per completare le operazioni di messa in sicurezza. A quel punto l’allarme è rientrato. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa locale, ma un controllo generale ha evidenziato l’assenza di conseguenze alle persone, nonostante una lieve inalazione di fumo. L’edificio è rimasto agibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fabbrico per gli accertamenti. Le cause dell’incendio risultano accidentali. La pensionata ha poi trovato alloggio nell’abitazione di un’amica, in attesa di ripristinare l’area della sua cucina.