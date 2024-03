Incendio in un Bed & Breakfast. Primo piano dichiarato inagibile

Un edificio adibito a B&B, in via Provinciale nord alle porte del centro abitato di Bagnolo, è stato in parte danneggiato da un incendio divampato ieri pomeriggio. Verso le 14,30 è scattato l’allarme, quando dall’esterno è stato visto del fumo uscire dalle finestre. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco del comando di via della Canalina, a Reggio, arrivati in pochi minuti sul luogo segnalato, dove effettivamente c’era fumo denso che usciva dall’immobile. In effetti, uno degli alloggi era interessato da un vasto rogo, che dalla camera da letto si era propagato anche agli ambienti circostanti. Sono stati mobilitati anche i soccorsi sanitari, giunti sul posto a sirene spiegate con ambulanza e automedica. È stato poi verificato che all’interno dell’alloggio non c’era nessuno e che non risultavano conseguenze alle persone. L’alloggio interessato dalle fiamme si trova al primo piano dell’edificio e al momento è stato dichiarato inagibile. Secondo le indagini svolte da carabinieri e vigili del fuoco, si è appurato che il rogo si sarebbe propagato dal materasso della camera da letto, forse per un mozzicone di sigaretta o per qualche avaria elettrica. Antonio Lecci