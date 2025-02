Incendio in un casolare in ristrutturazione

Un casolare in fase di ristrutturazione è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di venerdì in via Viarolo, appena fuori il centro di Brescello. L’edificio è stato acquistato all’asta da una giovane coppia residente nel Mantovano, decisa a trasferirsi entro pochi mesi, non appena conclusi i lavori alla parte dell’abitazione. Ora, però, questo incendio cambia tutti i loro piani.

Per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme, con squadre del 115 giunte da Guastalla, Reggio, Sant’Ilario, da Viadana, oltre che dal distaccamento volontari di Luzzara. Ancora da chiarire con esattezza le cause: potrebbe trattarsi di un corto circuito dovuto a un apparecchiatura collegata alla rete elettrica. Ma i proprietari non escludono neppure un possibile fuoco diventato fuori controllo, forse appiccato da qualche senzatetto, visto che l’incendio potrebbe essere partito dalla zona della cascina dove non passano cavi elettrici. Solo con un’attenta verifica, con l’area in sicurezza, sarà possibile fornire risposte più chiare. Attualmente l’edificio è disabitato, in fase di ristrutturazione.

L’altro pomeriggio i proprietari erano rimasti sul posto fino verso le 17 per alcuni lavori. L’allarme è stato dato da alcuni residenti in zona quando, verso le 22, si sono accorti delle fiamme. Una parte dell’edificio, in particolare una grossa parete, ha ceduto sotto l’effetto dell’incendio, per fortuna senza coinvolgere i vigili del fuoco erano sul posto, a pochissima distanza. Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, da svolgere con i funzionari del 115. In corso anche verifiche sull’impatto ambientale, per la presenza di una copertura in amianto. Non risultano conseguenze alle persone.

Antonio Lecci