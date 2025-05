Incendio in un garage-dormitorio. Danneggiati due box in via Turri

Un altro incendio a causa di un bivacco abusivo è divampato in un garage di un palazzo di via Turri al civico 27 nella tarda serata di lunedì, intorno alle 23,30. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con quattro squadre che hanno domato le fiamme. Il rogo ha comunque danneggiato anche un altro box adiacente. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile della questura di Reggio – alla quale sono state affidate le indagini – le cause sono riconducibili al fatto che all’interno vi fosse un dormitorio abusivo. Al momento dell’arrivo degli inquirenti, non sono state trovate persone e non si registrano fortunatamente feriti. Ma con ogni probabilità, le fiamme sono scaturite da un fornelletto o da qualcosa che era stato acceso nel garage dove sono state ritrovate ‘tracce umane’ tra materassi e vestiti, andati poi bruciati. Ormai è un vero e proprio allarme. Solo sabato scorso un altro incendio, a causa sempre di un presumibile bivacco, si era scatenato sempre in zona stazione, all’ex Enocianina Fornaciari in viale IV Novembre. Un mese fa altro rogo in un garage occupato sempre di via Turri, al civico 25.