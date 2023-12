Incendio in una ditta a Mancasale, ieri mattina: vigili del fuoco al lavoro per circa tre ore. Le fiamme sono partite dalla stanza del server. I vigili del fuoco sono usciti alle 8.30 e sono rientrati poco prima delle 11.30, all’opera sul posto tre squadre. Il rogo ha interessato l’azienda Fm Metal Fasteners in via Emidio Villa. Quando i pompieri sono arrivati, tutto il personale dipendente si trovava all’esterno. Presente anche il titolare della ditta. L’incendio nella ditta, che si occupa di produzione e commercializzazione di bulloneria e fasteners, ha interessato il locale del Ced al primo piano e quello al secondo piano, completamente invasi dal fumo. Comunque, non risultano esserci né feriti né intossicati. I locali non sono utilizzabili per danni da fumo ma per fortuna non si sono registrati danneggiamenti strutturali.

c. g.