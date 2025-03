Incendio in una palazzina: uomo in ospedale, rianimato il gatto

Momenti di grande paura sabato notte a Roteglia di Castellarano per un incendio divampato, in via Radici in Monte 107, in un appartamento di una palazzina. L’allarme è scattato verso mezzanotte. Il rogo è scoppiato per cause accidentali dalla cucina. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco arrivati urgentemente da Reggio e Sassuolo. La palazzina è composta da quattro appartamenti ed è occupata complessivamente da sette persone. I pompieri hanno dunque completamente domato il rogo e hanno messo in sicurezza l’alloggio.

I vigili del fuoco hanno così riportato la situazione sotto controllo, evitando ulteriori problemi e danni all’edificio. In via Radici in Monte sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Baiso. I militari dell’Arma hanno compiuto gli accertamenti del caso. Nella frazione di Roteglia si sono portati pure gli operatori attivati dal 118. A Roteglia sono giunti i volontari di un’ambulanza della Croce Rossa di Castellarano e il personale dell’automedica di Scandiano.

Un uomo, dopo la prima assistenza ricevuta, è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in cui è stato sottoposto ai controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le sue condizioni non sono gravi. L’appartamento è stato in seguito dichiarato inagibile e uno degli occupanti ha trovato una sistemazione alternativa. E’ stato inoltre rianimato un gatto: l’animale è stato salvato dai vigili del fuoco e affidato al servizio veterinario. L’emergenza sabato notte è stata quindi gestita con grande impegno dai vigili del fuoco assieme ai carabinieri e al personale inviato dal 118. La notizia del rogo ieri mattina si è subito rapidamente diffusa a Roteglia e nel comune di Castellarano.

Matteo Barca