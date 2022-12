Incendio in una roulotte, riesce a mettersi in salvo

Si è temuto il peggio, ieri notte, quando un incendio è divampato all’interno di una delle roulotte installate nell’area della campina nomadi di via Fornaci, a Bagnolo. Alla vista dei primi bagliori delle fiamme è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115, con la mobilitazione dei vigili del fuoco. Inizialmente si è temuto per la presenza di bombole di gas nella roulotte, con il rischio di pericolose esplosioni. Per fortuna, mentre l’incendio stava sviluppandosi nella roulotte, il proprietario è riuscito a mettere le bombole a distanza di sicurezza, evitando conseguenze maggiori e pericoli.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di via della Canalina, riuscendo a domare l’incendio, che ha completamente distrutto la "casa viaggiante". E’ rimasto fisicamente illeso l’uomo di 47 anni, domiciliato in paese, che occupava la roulotte interessata dalle fiamme. L’incendio risulta essere derivato da cause accidentali, probabilmente un corto circuito al termosifone elettrico attivato per riscaldare gli ambienti. Sul posto, per eseguire accertamenti insieme al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri.

Antonio Lecci