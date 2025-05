Incendio in un’azienda agricola

Un incendio è divampato ieri mattina, verso le 12, in un edificio usato come deposito di materiale e attrezzature da un’azienda agricola, in strada Fienil Nuovo, nelle campagne tra Luzzara e Codisotto. Forse un’avaria a un’attrezzatura custodita all’interno dell’edificio ha provocato le fiamme, che hanno raggiunto pure il tetto dell’edificio, che è rimasto in parte danneggiato, per una superficie di una decina di metri quadrati. Sul posto i vigili del fuoco da Guastalla e Suzzara per domare le fiamme. Il tempestivo intervento ha evitato danni maggiori. Conseguenze anche a un irrigatore, per fortuna interessato dalle fiamme solo a una ruota e non all’intera attrezzatura. Le cause risultano essere accidentali. L’area interessata dall’incendio non risulta abitata, ma usata solo come deposito per la vicina azienda agricola.