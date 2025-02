Incendio Inalca, aria irrespirabile e paura. I residenti: “Il Comune ci dica cosa rischiamo”

Reggio Emilia, 14 febbraio 2025 – Aria irrespirabile, residenti con le mascherine anche sul balcone e finestre chiuse. “Il Comune e Arpae ci dicano cosa dobbiamo fare e cosa rischiamo”, invocano i cittadini che vivono attorno alla zona dello stabilimento Inalca di via Due Canali dove è tornata a regnare la paura dopo che ieri sera si è riacceso ancora un focolaio a seguito del maxi incendio avvenuto nella notte fra lunedì e martedì.

La pioggia di stamattina ha aiutato a pulire l’aria, ma dagli edifici distrutti di Inalca (gruppo Cremonini) e magazzino Quanta (che stocca le materie prime alimentari per conto di Cirfood) continuavano a fumare. E la puzza di bruciato aleggia in tutto il quartiere Tondo, specie nelle abitazioni proprio adiacenti al sito produttivo.

Il sindaco Marco Massari ha invitato i cittadini “a tenere le finestre chiuse e a non sostare nell’area dell’incendio". Nella mattinata i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare non senza difficoltà perché il luogo da cui è partito il focolaio di ieri sera è difficilmente raggiungibile in quanto gli edifici pericolanti non consentono di operare in sicurezza.

Dunque non è al momento possibile arrivare a spegnere completamente qualche brace ancora accesa. Intanto continuano le indagini del Nia, il nucleo investigativo dei pompieri e della squadra mobile della questura reggiana che stanno cercando di ricostruire le cause. Stamattina si è tenuto anche un sopralluogo della Scientifica della polizia di Stato. Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre ad un’ipotesi dolosa, ma formalmente la procura di Reggio che ha aperto un’inchiesta, non esclude alcuna possibilità.