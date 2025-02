Incendio Inalca e Quanta. Il Ministero rassicura: "Nessun licenziamento". Cgil: "Individuati altri siti"

Tra i circa 400 lavoratori impiegati negli stabilimenti Inalca e Quanta Stock&Go, distrutti dall’incendio dell’11 febbraio, "l’Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato che, al momento, non sono stati prospettati licenziamenti, sia perché l’azienda conta di riassorbire parte dei dipendenti in altri stabilimenti del Gruppo, sia perché sono stati attivati tavoli di lavoro con le organizzazioni sindacali e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate per il ricorso agli ammortizzatori sociali". Lo fa sapere la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci, nella risposta ad un’interrogazione sulla vicenda presentata dal deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro. Sugli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori attivabili, la viceministra cita poi "l’integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale", prevista da una legge del 2015 che – ricorda Bellucci – "può essere richiesta quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione dell’azienda". La misura può però essere applicata al massimo per 12 mesi. Soumahoro si è detto soddisfatto della risposta, evindenziando tuttavia che "sembra aprirsi il rischio di una delocalizzazione delle attività che le imprese svolgevano nello stabilimento Inalca".

Intanto mercoledì sera si è tenuto l’incontro tra i sindacati e la Regione (presenti Cgil, Cisl e Uil oltre al presidente della Provincia, Giorgio Zanni e al capo di gabinetto del Comune di Reggio, Marco Pedroni) sul futuro dei lavoratori e dell’azienda. La Cgil ha chiesto di "accelerare i tempi uscendo al più presto dalla fase della gestione dell’emergenza, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e alle trasferte sugli altri siti". Anche se i sindacati dicono che "il peso delle trasferte su Piacenza, Pegognaga, Lodi, Modena è gravoso e non può trascinarsi per un tempo indefinito".

Sulla delocalizzazione poi, il segretario generale della Cgil, Cristian Sesena è netto: "Esisteva un sito via Due Canali che deve essere destinato e il cui destino ci interessa, interessa i residenti e interessa i lavoratori di Granterre che sono ancora lì e vorrebbero capire cosa succederà anche a loro. Dovrà esistere,e’ la nostra richiesta, un nuovo sito industriale a Reggio su cui il Gruppo Cremonini deve al più presto riprendere a rioperare".

A tal proposito, si legge nella nota diramata dalla Camera del Lavoro che "Il Comune di Reggio ha individuato siti potenzialmente fruibili e già urbanizzati e ha sposato la necessità di coinvolgere al più presto le imprese". La Cisl, per bocca del segretario Andrea Sirianni, lancia alcune idee a riguardo: "Invitiamo le istituzioni a riflettere sull’opportunità dell’ex Aia Masone e o dell’area Silk Faw, entrambe sarebbero un grande esempio di rigenerazione produttiva", anche se sulla prima ci sono gli occhi del gruppo Pini che ha rilevato Ferrarini e che proprio nell’ex Aia vorrebbe far sorgere il nuovo stabilimento. Cisl che comunque si dice soddisfatta dell’esito del tavolo in Regione: "Si sta avendo buonsenso, ma ora bisogna agire sulle cooperative e sulle bonifiche trasparenti", invita a non abbassare la guardia Sirianni. "La Regione ha condiviso gli obiettivi, salvaguardia totale occupazionale e reindustrializzazione, rendendosi disponibile a facilitare il raggiungimento degli equilibri economici necessari a fare sì che le imprese facciano appieno la loro parte. Un bel segnale di impegno da inviare alle maestranze", concludono soddisfatti i sindacati.