Incendio Inalca, il Consiglio Comunale: "Il sito produttivo resti in città"

Scongiurare il rischio delocalizzazione e proporre alla proprietà di valutare il trasferimento della produzione in un’area industriale già urbanizzata. Si muove anche il Consiglio Comunale unito e compatto, senza distinzione di appartenenza politica, sul maxi incendio che ha distrutto una settimana fa lo stabilimento Inalca del Gruppo Cremonini in via Due Canali. Ieri in Sala del Tricolore è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno urgente promosso da Alessandro Miglioli (Verdi e Possibile) e da Cristian Paglialonga (Fratelli d’Italia) ma sottoscritto anche dai capigruppi di tutti gli altri partiti e liste, con la quale si impegna il sindaco Marco Massari e la giunta a diverse azioni.

Il documento chiede all’Amministrazione di "dare supporto ad Ausl e Arpae per individuare e risolvere qualsiasi rischio per la salute nonché a procedere alla bonifica nelle aree dov’è stato rinvenuto dell’amianto", ma anche a "porsi come garante di un’informazione tempestiva alla cittadinanza, comunicando coi rappresentanti della consulta H, informando il Consiglio Comunale e convocando un’apposita commissione ambiente sul rogo". Altresì, sul piano occupazionale, "promuovere un tavolo con sindacati e imprese per conoscere l’orientamento rispetto alla continuità aziendale" nonché "coinvolgere tutti gli stakeholder affinché si crei una rete di supporto volta a preservare l’integrità della filiera produttiva e a garantire la ripartenza nel minor tempo possibile", ma soprattutto "far sì che nessun lavoratore sia lasciato a casa".

Intanto i vigili del fuoco stanno continuando a lavorare nel sito per lo spegnimento di ulteriori focolai. Mentre il sindaco Massari ha fornito un aggiornamento: "Le operazioni di bonifica, cominciate tempestivamente sabato mattina sono tuttora in corso. Abbiamo confronti in atto anche con la Regione per capire come effettuare bene la bonifica dei parchi. Abbiamo ricevuto circa una trentina di segnalazioni dei cittadini: apparentemente sembrano in gran parte relative a frammenti di plastica, che quindi non hanno a che fare con l’amianto. Ma per prudenza gli operatori andranno a verificare". Sui frammenti di amianto ritrovati puntualizza infine che "non si tratta di materiale che di per se compromette la salute delle persone, l’importante è non toccarli".