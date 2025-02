Incendio a Inalca, azienda leader nelle carni: cosa è successo oggi a Reggio Emilia. Notizie in diretta

11:55

Lavoratori a casa. Il sindaco: "Preoccupano le conseguenze"

C’è poi il nodo lavoratori: oggi sono rimasti a casa, per i prossimi giorni si dovrà capire, assieme ai sindacati, come gestire l'emergenza. Il sindaco Marco Massari: "Per fortuna non ci sono feriti ma certamente preoccupano le conseguenze che ricadranno sui circa 400 lavoratori impiegati allo stabilimento, per i quali da parte nostra ci sarà massima attenzione e collaborazione".