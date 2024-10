Incendio alla ‘Mondial Sughero’: alta colonna di fumo in cielo

Vezzano (Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 – Momenti di paura e apprensione questa mattina a Vezzano sul Crostolo in via al Palazzo per un incendio divampato all’interno dell’azienda ‘Mondial Sughero’. L’allarme è scattato poco dopo le 11.

È stata dunque allertata la centrale operativa del 115 che ha subito coordinato l’emergenza e inviato prontamente a Vezzano i vigili del fuoco arrivati urgentemente dal comando di Reggio. I pompieri hanno poi riportato la situazione di pericolo sotto controllo. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri. Sul luogo, oltre ai militari dell’Arma, ha pure operato la polizia stradale che ha gestito la viabilità.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento. Molte persone, in transito nella vicina strada statale 63, si sono accorti del rogo per la presenza dell’alta colonna di fumo. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampato da un macchinario dello stabilimento. I dipendenti sono immediatamente usciti dall’azienda.