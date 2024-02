Incendio sul Monte Cusna: a 1.800 metri di altitudine fiamme al posto della neve

Bologna, 4 febbraio 2024 - Incendio in alta quota in pieno inverno. Succede sul Monte Cusna, dove dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno bruciando la vegetazione a 1.800 metri di altitudine. Siamo lungo la Costa delle Veline, sull'Appennino reggiano: dove di solito c’è la neve, ora ci sono le fiamme. I pompieri stanno monitorando il fronte di fiamma e da stamattina sono cominciati lanci d'acqua con elicottero. Immagini dell'incendio sono riprese e diffuse anche da una webcam dell'osservatorio del sito www.reggioemiliameteo.it.