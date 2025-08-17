Incendio nei pressi di una casetta di legno . Un corto circuito all’impianto di luci esterno

Vigili del fuoco, soccorsi sanitari e carabinieri mobilitati, nel primo pomeriggio di Ferragosto, per un incendio che è divampato all’esterno di una casetta in legno annessa a una abitazione e usata come deposito di materiale, in via Giovanni Pascoli, in centro a Novellara. Poco prima delle 14 è stato un vicino di casa a notare le fiamme, dando subito l’allarme al centralino del 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla insieme a un’autobotte da Reggio. Proprio il rapido allarme lanciato dal vicino di casa, di origine straniera, ha evitato guai peggiori, visto che le fiamme stavano ormai per raggiungere la parte alta dell’abitazione, oltretutto con il tetto in legno. Per cause probabilmente riconducibili a un corto circuito elettrico all’impianto di luci esterno, si è sprigionato l’incendio, che ha interessato pure l’adiacente catasta di legna destinata al camino nella stagione invernale. Dunque, l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sul posto, per motivi precauzionali, è stata inviata pure un’ambulanza della Croce rossa locale, non sapendo se vi fossero persone coinvolte. Alla fine non risultano conseguenze alle persone, visto che in casa, in quel momento, non c’era nessuno. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per accertamenti.

a.le.