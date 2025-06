Incendio nella notte. A fuoco i tavolini di un bar di Sant’Ilario

Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato a un tavolino e a due sedie in plastica, nella distesa esterna di un bar di via Roma, a Sant’Ilario d’Enza. E’ accaduto verso le due di ieri notte sotto un porticato, nell’area esterna del locale pubblico. Alcuni passanti si sono accorti delle fiamme e hanno dato l’allarme, facendo intervenire in fretta i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Proprio il tempestivo arrivo della squadra del 115 ha evitato problemi maggiori. Pur se l’acqua usata per domare le fiamme, penetrata dal pavimento del vetro antiscivolo situato proprio all’altezza del tavolino incendiato, ha favorito una infiltrazione d’acqua, con conseguenze al piano interrato del locale. Gli altri tavoli esterni non sono stati coinvolti dall’incendio. Dai primi accertamenti, svolti dai carabinieri di Cavriago, emerge forte l’ipotesi di un’azione dolosa. Al termine dell’intervento, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’area esterna, compreso lo spazio della lastra in vetro. Si sta indagando per risalire agli autori dell’incendio, che potrebbe essere stato un gesto mirato oppure un gratuito vandalismo. La notte precedente, a Cadelbosco Sopra, si erano verificati principi di incendio su due auto in sosta, a poca distanza tra loro, sempre con la forte ipotesi dell’azione piromane.