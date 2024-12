Incendio nella notte di Natale. Due veicoli avvolti dalle fiamme

Nuovo incendio d’auto con il sospetto del gesto doloso. È accaduto la notte di Natale, con l’allarme che è scattato poco dopo le due in via Trieste, nel cortile di un condominio a Reggiolo. I bagliori delle fiamme hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, i quali hanno avvertito i vigili del fuoco di Guastalla, intervenuti con un rinforzo dalla caserma di Reggio. In breve tempo la situazione è stata portata in sicurezza, ma con le due vetture completamente distrutte dalle fiamme (foto). Coinvolta in modo marginale anche una terza vettura, una Ford Mondeo, che era in sosta a breve distanza. Distrutte una Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un giovane italiano di 24 anni, oltre a una Fiat Punto di un pensionato di 77 anni, che era in sosta a fianco. Sul posto anche i carabinieri di Campagnola Emilia per avviare le indagini, non escludendo come causa il possibile gesto doloso alla base dell’incendio.