Incendio nell’azienda Neroni

Momenti di paura e allarme ieri pomeriggio a Montecchio quando, dalla zona artigianale, si è alzata una colonna di fumo nero. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per verificare cosa stesse succedendo.

Il fumo proveniva dalla ditta Neroni, in via Meucci, e non è stato semplice, per i vigili del fuoco, riuscire a riportare la situazione alla normalità, a causa del fumo che aveva invaso l’azienda. Per fortuna si è poi riusciti a limitare l’incendio e a evitare ulteriori problemi. L’azienda era chiusa e non si registrano feriti o intossicati. L’incendio è dovuto a un corto circuito agli inverter dell’impianto fotovoltaico.

n.r.