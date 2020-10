Reggio Emilia, 24 ottobre 2020 – Un grosso incendio (foto) è divampato nel primo pomeriggio (video) all’interno della sede dell'Agriservice, una azienda che si occupa di vendita di attrezzi per il giardinaggio e la cura del verde oltre a materiale di ricambio sempre per attività di giardinaggio, in via Agnoletti, in zona Annonaria a Reggio. Per cause da accertare, le fiamme si sono velocemente propagate all’interno della struttura, con il fumo visibile anche a notevole distanza.

Nella zona industriale di Reggio, alla prima periferia della città, sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con squadre da Reggio, oltre che dai distaccamenti e con rinforzi da Modena. L’incendio ha interessato circa 1.500 metri quadrati di capannone.

Non risultano persone coinvolte, ma i danni risultano essere piuttosto ingenti. Fuoco e calore hanno provocato vari cedimenti strutturali all’interno dell’edificio. Solo a metà pomeriggio l’incendio è stato completamente domato, permettendo poi di iniziare la conta dei danni.