Reggio Emilia, 28 novembre 2021 - Un incendio avvenuto in un’abitazione, nelle prime ore di oggi, ha creato molta apprensione, in particolare per un ragazzo minorenne che era rimasto bloccato in casa, nella camera da letto, impossibilitato a uscire a causa del fumo che si era diffuso ovunque verso la porta che conduce all’esterno.

E’ accaduto alle 6,40 in una palazzina di via Rabbeno a Reggio, in un edificio a cinque piani. L’incendio è divampato al piano terra, in un appartamento in cui abita una famiglia di tre persone.

Il ragazzino era rimasto intrappolato nella camera da letto. Sono stati i vigili del fuoco, giunti subito sul posto, a liberarlo dall’abitazione dopo aver tagliato le inferriate della finestra. Una volta portato in salvo il ragazzo, ci si è concentrati sullo spegnimento del rogo, divampato probabilmente per il malfunzionamento della stufa, dunque per cause accidentali.

L’intero edificio è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, per motivi precauzionali. Sono intervenute sul posto tre squadre dei vigili del fuoco da Reggio e da Sant’Ilario. Non si registrano conseguenze alle persone. Evidenti i danni all’appartamento interessato dall’incendio.

