Incendio oggi in A1 a Reggio Emilia: autobus a fuoco in autostrada, conducente si salva

Reggio Emilia, 27 giugno 2024 – Tanta paura per un autobus andato in fiamme oggi pomeriggio in autostrada. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15,30, all’altezza del chilometro 135 in direzione Sud, nel tratto di Reggio Emilia sull’Autosole. Fortunatamente era vuoto e all’interno vi era solo il conducente che è riuscito a scendere e mettersi in salvo. È illeso.

Sul posto, per precauzione, è stata inviata un’ambulanza con un’automedica, ma l’uomo non è stato neppure portato all’ospedale. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Del bus è rimasta solamente la carcassa.

La carcassa dell'autobus bruciato in autostrada

Da capire le cause, ma si tratterebbe di un incendio accidentale dovuto molto probabilmente ad un guasto di natura meccanica. Sul posto anche gli uomini della polizia stradale. Si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni per consentire le manovre di spegnimento.