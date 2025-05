Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video

Reggio Emilia, 3 maggio 2025 - Un incendio (video) è divampato in viale IV Novembre, in zona stazione, intorno alle 13,30 nello stabilimento in disuso dell’ex Enocianina Fornaciari che produceva coloranti naturali. Nell'edificio dovrebbe sorgere il nuovo comando di polizia locale di Reggio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre che hanno domato le fiamme in qualche ora di lavoro, polizia municipale, agenti della questura e militari dell’Esercito. Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si esclude al momento nessuna ipotesi anche se al momento pare quasi certo che a fare da combustibile siano stati i pappi dei pioppi, in questo periodo copiosamente presenti. Non si esclude che la scintilla sia partita da uno dei bivacchi: all’interno della fabbrica dismessa, infatti, sono state trovate tracce di occupanti abusivi che vivono tra quelle mura.

La grande e densa colonna di fumo si vedeva anche a grande distanza, dal centro città, dalle zone periferiche e persino dall'autostrada.