Incendio nell’ospizio a Reggio Emilia, perde un braccio: "Poca sicurezza, voglio il risarcimento"

Reggio emilia, 20 giugno 2023 – Si è ritrovato all’inferno, in mezzo a fiamme che avvolgevano il suo corpo e dalle quali lui, costretto a una sedia a rotelle, non riusciva a fuggire, nel giardino della casa di riposo ‘Villa Primula’. È l’ultimo dramma che ha funestato, la mattina del 20 marzo, la vita già difficile di Nello Vallara, 72 anni: un incendio scaturito quando lui ha fatto cadere il mozzicone della sigaretta che aveva appena fumato.

Il fuoco lo ha devastato, portandogli via un altro pezzo della sua salute già indebolita. A lui, paralizzato nella parte sinistra del corpo, hanno dovuto amputare un braccio, quello bloccato. E ora lotta per guarire dalle gravi ustioni.

Vallara ha un passato di cui va fiero: "Sono stato maestro alle scuole elementari. Poi insegnante di italiano per gli agenti della polizia di Stato provvisti di licenza media. E anche docente nel carcere della Pulce".

All’improvviso, la sua vita viene stravolta: "Una quindicina di anni fa, ho avuto un ictus. Sono rimasto paralizzato in tutto il lato sinistro. Non potevo più abitare a casa mia, così sono stato ospitato in diverse strutture".

Ed è qui, nel centro anziani della rete Asp, in via Marani, che gli è capitata l’ultima tragedia: "Quel giorno sono stato accompagnato fuori: ero sulla mia sedia a rotelle, nel giardino della struttura, e ho fumato una sigaretta. Ho inavvertitamente buttato il mozzicone, che è caduto su un pezzo di gomma grigio che era buttato di fianco alla mia carrozzina". Vallara lo descrive "simile alle guarnizioni che si mettono sulle finestre per evitare spifferi". Da quell’oggetto in plastica, divampa il rogo: "Le fiamme si subito sono alzate fino a tre metri, e mi hanno bruciato gravemente".

Di quegli attimi terribili, Vallara ricorda il soccorso di due operatrici: "Mi hanno buttato acqua addosso usando padelle". Poi la chiamata al 118, e il trasporto prima al pronto soccorso dall’ospedale Santa Maria Nuova e poi al centro Grandi ustioni di Parma: "Sono stato malissimo. E sono finito sotto choc: ho dimenticato persino dove ho conosciuto mia moglie".

Da allora racconta di aver subito "sette operazioni in anestesia generale". L’amputazione del braccio sinistro, già colto da paralisi, è stata la più rilevante. Su quel giorno, protesta: "Mi hanno riferito che il mozzicone è caduto sulla mia maglietta e che ho fatto tutto da solo, ma non è vero: io ho visto quella guarnizione. Un dottore che mi ha visitato a Reggio mi ha detto che lui quel giorno ha visto l’incendio. Non ricordo il suo nome, ma lo sto cercando. Non voglio denunciare la struttura, e neppure gli operatori che magari hanno lasciato quel materiale plastico inconsapevolmente. Ma chiederò i danni in sede civile per ciò che ho subito". Ad aiutarlo ci sono la moglie, "che mi è stata molto vicina", e l’avvocato Gianluca Vinci.