Incendio in una palazzina: un uomo in ospedale, rianimato un gatto

Reggio Emilia, 30 marzo 2025 - Un incendio è divampato dopo la mezzanotte a Roteglia di Castellarano, in via Radici in Monte al civico 107, in un appartamento di una palazzina.

Emergenza immediata: le fiamme sono scaturite accidentalmente dalla cucina. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della stazione di Baiso che hanno curato le indagini e gestito l'emergenza.

Conseguenze sull'uomo e soccorso dell'animale

Un uomo abitante nell'edificio - composto da quattro appartamenti e in cui vivono complessivamente sette persone - è stato trasportato al pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova dall'ambulanza della croce rossa di Castellarano, seguita dall'automedica di Scandiano, per accertamenti per via di una lieve intossicazione, dunque non in pericolo di vita.

Inoltre, è stato rianimato anche un gatto con l'ausilio del personale infermieristico e poi affidato al servizio veterinario, salvato dai pompieri.

Dichiarazione di inagibilità e sistemazione alternativa

Dopo lo spegnimento del rogo, i vigili del fuoco giunti dal comando di Reggio e dal distaccamento di Sassuolo, hanno dichiarato inagibile l'appartamento bruciato. L'occupante ha già trovato una sistemazione alternativa.